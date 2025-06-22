В Самарской области прошли областные соревнования по футболу ампутантов

21 июня в Самарской области состоялись официальные соревнования по адаптивному футболу в дисциплине «футбол ампутантов». Впервые на одном поле встретились команды из Самары и Сызрани, представившие регионы на новом уровне развития параспорта. Адаптивный футбол активно развивается в регионе: этим видом спорта занимаются около тридцати человек, среди которых — ветераны специальной военной операции.
Самарская команда была создана в 2024 году на базе спортивного клуба «Крылья Мечты», известного своими проектами в области адаптивного спорта. Под руководством тренера Никиты Мартынова спортсмены уже успели заявить о себе на всероссийских турнирах «Стальная воля» и «Лига героев».
Сызранская команда — более молодая, она появилась в 2025 году благодаря инициативе ветерана СВО Джамала Машаралиева, выпускника программы «Школа героев». Его проект «Путь Героя» стал продолжением президентской инициативы «Время героев» и получил поддержку губернатора Вячеслава Федорищева. Футбольный клуб «Сызрань» уже принял участие в первом этапе чемпионата России по футболу ампутантов. Первый очный матч двух команд прошел в напряженной, но дружеской атмосфере. Голами отличились Айрат Тулегенев, Дмитрий Худошин, Валерий Богатиков и Юрий Федоров.
По итогам областных соревнований Центр адаптивной физической культуры и спорта сформирует сборную Самарской области, которая представит регион на всероссийских и, возможно, международных соревнованиях.