В Самарской области прошли областные соревнования по футболу ампутантов

Сызранская команда — более молодая, она появилась в 2025 году благодаря инициативе ветерана СВО Джамала Машаралиева, выпускника программы «Школа героев». Его проект «Путь Героя» стал продолжением президентской инициативы «Время героев» и получил поддержку губернатора Вячеслава Федорищева. Футбольный клуб «Сызрань» уже принял участие в первом этапе чемпионата России по футболу ампутантов. Первый очный матч двух команд прошел в напряженной, но дружеской атмосфере. Голами отличились Айрат Тулегенев, Дмитрий Худошин, Валерий Богатиков и Юрий Федоров.