США атаковали ядерные объекты Ирана: что из этого вышло

Самолеты ВВС Соединенных Штатов нанесли авиаудары по трем ядерным объектам Ирана. Они находятся в Натанзе, Фордо и Исфахане. По заявлению Ирана, Соединенные Штаты атаковали объекты уже после вывоза запасов обогащенного урана. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на замдиректора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини.