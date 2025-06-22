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США атаковали ядерные объекты Ирана: что из этого вышло

В Иране оповестили об эвакуации ядерных объектов до удара США.

Источник: Комсомольская правда

Самолеты ВВС Соединенных Штатов нанесли авиаудары по трем ядерным объектам Ирана. Они находятся в Натанзе, Фордо и Исфахане. По заявлению Ирана, Соединенные Штаты атаковали объекты уже после вывоза запасов обогащенного урана. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на замдиректора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини.

Он сообщил, что никакой угрозы для жизни населения удары США не представляют. По словам Хасана Абедини, эвакуация ядерных объектов проведена «некоторое время назад».

Кроме того, замдиректора Иранского радио и телевидения предупредил об отсутствии риска радиационного выброса.

Между тем, американский лидер Дональд Трамп заявил об успешном проведении военной операции в Тегеране. Его союзник, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, поблагодарил президента США за уничтожение ядерных объектов Ирана.

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