Более десяти сёл в Лазовском округе вторые сутки остаются без электричества.

Четырнадцать населенных пунктов в Лазовском округе Приморского края продолжают оставаться без электричества более двух суток.
Авария произошла в пятницу, 20 июня, во время сильных ливней. На место уже прибыли бригады энергетиков. Их доставили к месту ЧП на вертолете МЧС. Восстановить электроснабжение обещают к вечеру 22 июня.
Как сообщили накануне в Минэнергетики Приморья, место повреждения линии электроснабжения удалось обнаружить. Обрыв высоковольтной линии электропередач произошёл в лесу. Накануне туда вертолет МЧС России доставил бригаду энергетиков.
Работы по устранению аварии продолжаются. На месте работает бригада из 8 человек. Ориентировочный срок восстановления подачи электричества — 20:00 22 июня.