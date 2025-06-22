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Более десяти сёл в Лазовском округе вторые сутки остаются без электричества

Более десяти сёл в Лазовском округе вторые сутки остаются без электричества.

Источник: Аргументы и факты

Четырнадцать населенных пунктов в Лазовском округе Приморского края продолжают оставаться без электричества более двух суток.

Авария произошла в пятницу, 20 июня, во время сильных ливней. На место уже прибыли бригады энергетиков. Их доставили к месту ЧП на вертолете МЧС. Восстановить электроснабжение обещают к вечеру 22 июня.

Как сообщили накануне в Минэнергетики Приморья, место повреждения линии электроснабжения удалось обнаружить. Обрыв высоковольтной линии электропередач произошёл в лесу. Накануне туда вертолет МЧС России доставил бригаду энергетиков.

Работы по устранению аварии продолжаются. На месте работает бригада из 8 человек. Ориентировочный срок восстановления подачи электричества — 20:00 22 июня.