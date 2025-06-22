Россиянам рассказали о новом способе обмана самозанятых: используют правовую неграмотность

Специалисты предупредили самозанятых граждан о новых мошеннических схемах. Так, преступники целенаправленно выбирают жертв с недостаточными знаниями в правовой сфере и ипредпринимательской деятельности, используя эти пробелы в корыстных целях. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на экспертов.
«Вероятно распространение фальшивых предложений о работе или выгодных контрактах, ведущих к выманиванию денег под предлогом оплаты налогов, страховок или “гарантийных взносов”», — рассказала эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс.
Сообщается, что аферисты специально выбирают жертв среди тех, кто плохо разбирается в законодательстве и особенностях работы самозанятых, чтобы манипулировать этим незнанием при совершении противоправных действий.
Среди распространенных методов — рассылка фальшивых уведомлений, якобы от ФНС или платежных систем, чтобы выманить банковские данные. Другой вариант — заманчивые предложения о высокооплачиваемой работе или сотрудничестве, которые на деле оказываются ловушкой.
Накануне МВД проинформировало о самых популярных мошеннических схемах в России.