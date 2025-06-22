Россиянам рассказали о новом способе обмана самозанятых: используют правовую неграмотность

Специалисты предупредили самозанятых граждан о новых мошеннических схемах. Так, преступники целенаправленно выбирают жертв с недостаточными знаниями в правовой сфере и ипредпринимательской деятельности, используя эти пробелы в корыстных целях. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на экспертов.