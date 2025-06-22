В Башкирии будет тепло и дождливо

По данным синоптиков, в воскресенье, 22 июня, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, днем локально град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +16,+21°.