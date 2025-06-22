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В Башкирии будет тепло и дождливо

Синоптики предупредили о сильном ветре и граде.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 74% 762 мм рт. ст. +24°
Источник: Башинформ

По данным синоптиков, в воскресенье, 22 июня, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, днем локально град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +16,+21°.

В понедельник, 23 июня, ночью по республике, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +17,+22°.

Во вторник, 24 июня, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут +7,+12°, в горных районах до +2°, днем +16,+21°.