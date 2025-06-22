В Красноярске 22 июня воздух прогреется до + 26

Напомним, сегодня, в воскресенье, по данным мониторингового сервиса сервис Time-In, вероятная малая магнитная буря — в 18:00 зафиксируют геовозмущения на уровне четырех баллов. Солнечная активность окажется затяжной, 24 июня она усилится до шести баллов.