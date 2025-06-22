В Красноярске 22 июня воздух прогреется до + 26

Небольшой дождь, облачность с прояснениями и жара до +26°С. Прогноз погоды для красноярцев составили синоптики Gismeteo.
Ожидают юго-западный и западный ветер с довольно сильными порывами. Их скорость местами будет достигать 13 метров в секунду.
Напомним, сегодня, в воскресенье, по данным мониторингового сервиса сервис Time-In, вероятная малая магнитная буря — в 18:00 зафиксируют геовозмущения на уровне четырех баллов. Солнечная активность окажется затяжной, 24 июня она усилится до шести баллов.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, как не простудиться в жару из-за кондиционера.