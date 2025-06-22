В Перми прошли соревнования кинологов и полицейских собак

В программу состязаний вошли розыск человека по запаховым следам, поиск наркотиков и взрывчатых веществ. Также собаки показали навыки при задержании и досмотре, защите от нападения и при конвоировании. Затем напарники продемонстрировали физическую подготовку в кроссе.