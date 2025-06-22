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В Перми прошли соревнования кинологов и полицейских собак

Соревнования были приурочены к 116-й годовщине кинологических подразделений МВД России.

Соревнования были приурочены к 116-й годовщине кинологических подразделений МВД России. На старт вышли 18 кинологов из Перми, Чайковского, Соликамска, Губахи, Нытвы, Краснокамска и Пермского района и их четвероногие напарники.

В программу состязаний вошли розыск человека по запаховым следам, поиск наркотиков и взрывчатых веществ. Также собаки показали навыки при задержании и досмотре, защите от нападения и при конвоировании. Затем напарники продемонстрировали физическую подготовку в кроссе.

Жюри оценивало множество показателей — от заинтересованности собаки до реакции на отвлекающие раздражители. Призерам вручили заслуженные награды.