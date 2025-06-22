Коснётся всех собственников: новые правила ввели для жителей многоэтажек

Отныне распределить ответственность за порчу лифта или поломку мусоропровода на всех жильцов многоквартирного дома уже не получится, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет «Парламентская газета», согласно новым правилам, теперь все случаи вандализма будут рассматриваться в качестве действия, за которое должны понести прямую материальную ответственность конкретные собственники, а не все жители дома в целом.
Для того чтобы выявить тех, кто повредил или вывел из строя общедомовое имущество, будут использоваться записи с камер видеонаблюдения, которые должны быть установлены повсеместно: во дворах, в подъездах и на лестничных площадках.
Новые правила для жителей многоэтажек коснутся не только вопроса возмещения материального вреда, но и безопасности. Так, если эвакуационный выход будет заблокирован посторонними вещами, то штраф за это получит именно тот, кто их туда поставил.
Ещё одним важным изменением для жителей МКД стало наделение каждого собственника обязанностью участвовать в содержании общего имущества пропорционально своей доле. Чем больше площадь жилья, тем больше денег его владелец должен будет тратить на проведение необходимых работ, например, на ремонт крыши, замену труб или обслуживание лифта.