Трамп: США полностью уничтожили ключевые объекты в Иране по обогащению урана

Главные объекты в Иране по обогащению урана полностью уничтожены. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
— Я могу сообщить всему миру, что удары ВВС США увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены, — заявил он в обращении к нации после ударов по Ирану.
Глава Белого дома назвал три ключевых объекта иранской ядерной программы — Фордо, Натанз и Исфахан.
— Нашей целью было уничтожение иранского потенциала по ядерному обогащению и ликвидация ядерной угрозы, которое исходит от государства — спонсора терроризма номер один в мире, — объяснил он.
Президент США призвал Иран к заключению мирного соглашения, в противном случае пообещал продолжить удары.
Иранские власти заранее эвакуировали три ядерных объекта, удары по которым нанесли Соединенные Штаты Америки, сообщила персидская служба ВВС, ссылаясь на заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини. Он рассказал, что эвакуацию провели «некоторое время назад». Из ядерных центров заранее вывезли запасы обогащенного урана.