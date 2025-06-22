Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США полностью уничтожили ключевые объекты в Иране по обогащению урана

Главные объекты в Иране по обогащению урана полностью уничтожены. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Главные объекты в Иране по обогащению урана полностью уничтожены. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

— Я могу сообщить всему миру, что удары ВВС США увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены, — заявил он в обращении к нации после ударов по Ирану.

Глава Белого дома назвал три ключевых объекта иранской ядерной программы — Фордо, Натанз и Исфахан.

— Нашей целью было уничтожение иранского потенциала по ядерному обогащению и ликвидация ядерной угрозы, которое исходит от государства — спонсора терроризма номер один в мире, — объяснил он.

Президент США призвал Иран к заключению мирного соглашения, в противном случае пообещал продолжить удары.

Иранские власти заранее эвакуировали три ядерных объекта, удары по которым нанесли Соединенные Штаты Америки, сообщила персидская служба ВВС, ссылаясь на заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини. Он рассказал, что эвакуацию провели «некоторое время назад». Из ядерных центров заранее вывезли запасы обогащенного урана.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше