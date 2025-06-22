Полсотни свечей зажгли у Вечного огня в Нижегородском кремле

«Лично для меня эта акция — это чувство гордости за свою страну. Я как волонтер Победы уже на протяжении шести лет организовываю эту акцию. Это просто непередаваемые ощущения от осознания того, насколько у нас могучая, сильная держава. И люди, которые собираются здесь каждый год на эту акцию памяти, — это невероятно трогательно», — сказала заместитель руководителя нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Полина Лебедева.