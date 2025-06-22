Полсотни свечей зажгли у Вечного огня в Нижегородском кремле

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Около 200 человек зажгли свечи-лампады у Вечного огня в Нижегородском кремле рано утром в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Акция «Свеча памяти» стартовала по всей России в 4 часа утра — в тот час, когда 84 года назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз.
Волонтеры Победы, депутаты, представители органов власти и молодежных объединений зажгли полсотни свечей-лампад, возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память жертв и героев Великой Отечественной войны.
«Лично для меня эта акция — это чувство гордости за свою страну. Я как волонтер Победы уже на протяжении шести лет организовываю эту акцию. Это просто непередаваемые ощущения от осознания того, насколько у нас могучая, сильная держава. И люди, которые собираются здесь каждый год на эту акцию памяти, — это невероятно трогательно», — сказала заместитель руководителя нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Полина Лебедева.
Акция «Свеча памяти» проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленском соборе в Москве. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году — международной.