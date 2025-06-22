Магистральный водопровод к концу лета запустят под Новосибирском

В Искитиме завершается реконструкция левого магистрального водопровода, который был законсервирован после крупной аварии в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Новый участок протянули вдоль железной дороги с дублирующей трубой, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение 20 тысяч жителей юго-западных микрорайонов.
«Мы специально проложили две трубы диаметром 500 мм, чтобы при аварии можно было оперативно переключиться на резервную линию», — пояснил директор местного «Водоканала» Денис Старченко. По его словам, год ушёл только на согласование работ с РЖД, включая прокол под полотном с укреплением конструкции.
Как отмечают в администрации, восстановление водопровода стоимостью 45 млн рублей позволит вдвое увеличить подачу воды и устранить риски длительных отключений.
Особую актуальность объект приобрёл в связи с активной застройкой Южного, Западного и Ясного микрорайонов. Депутат Заксобрания Ирина Диденко подчеркнула, что следующими этапами станут проекты водоснабжения для Заречного и Шипуновского микрорайонов, которые планируется включить в программу после 2026 года.