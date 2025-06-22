Магистральный водопровод к концу лета запустят под Новосибирском

«Мы специально проложили две трубы диаметром 500 мм, чтобы при аварии можно было оперативно переключиться на резервную линию», — пояснил директор местного «Водоканала» Денис Старченко. По его словам, год ушёл только на согласование работ с РЖД, включая прокол под полотном с укреплением конструкции.