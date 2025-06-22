Российские силы нанесли удар по британской гаубице FH70, которая находилась в распоряжении украинских вооружённых формирований в Днепропетровской области. Операция была проведена в рамках действий группировки «Восток», которая обнаружила позицию противника.
Обнаружение цели произошло благодаря аэроразведке с использованием беспилотника, который зафиксировал расположение артиллерийской установки в районе населённого пункта Малиевка. После определения точного местоположения, российские артиллеристы быстро подготовили и осуществили огневую атаку.
В результате точных ударов украинская гаубица была полностью уничтожена, что стало очередным подтверждением эффективности российских разведывательных и огневых возможностей в данном регионе.
Ранее российские войска осуществили массированную атаку с применением высокоточного оружия и беспилотников, нацеленную на объекты военной инфраструктуры украинских ВВС.