NYT: NASA зафиксировало выброс тепла возле ядерного объекта в Иране

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США зафиксировало мощный выброс тепла в районе ядерного объекта Фордо в Иране, написала газета The New York Times.
По информации журналистов, один из таких сигналов поступил приблизительно за 30 минут до сообщения главы Белого дома Дональда Трампа об ударах американской авиации по целям на иранской территории.
В публикации утверждается, что такие явления обычно характерны в случаях проведения бомбардировок или возгорания масштабных пожаров. Журналисты также отметили, что в течение последнего месяца подобных сигналов в районе Фордо не фиксировалось.
Напомним, ранее Трамп написал, что ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он подчеркнул, что эти комплексы по обогащению урана якобы были полностью уничтожены.
21 июня иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов нанести ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке в случае, если Вашингтон вмешается в вооружённый конфликт Ирана и Израиля.