Посольство России в США почтило подвиг советских солдат

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Посольство РФ в США почтило подвиг советских солдат в ходе акции «Свеча памяти», которая проводится в годовщину нападения фашистской Германии на Советский Союз.
«Ровно 84 года назад, в 4 утра по Москве 22 июня 1941 года, немецко-фашистские захватчики перешли границу СССР в районе Брестской крепости с намерением поработить нашу страну и населявшие ее братские народы», — заявил в ходе акции временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев.
Он подчеркнул, что благодаря мужеству, стойкости и жертвенности советских граждан, отдавших более 27 миллионов жизней за свободу родной земли, планы захватчиков были сорваны.
«В эти памятные дни мы с глубочайшим уважением чтим героический подвиг многонационального советского народа, а также вклад союзников в разгром гитлеровских полчищ в ходе многочисленных кровопролитных боев. Битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы, полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, встреча советских и американских войск на Эльбе и многие другие героические события — все даты золотыми буквами вписаны в летопись Великой Победы, 80-летие которой мы отмечаем в этом (2025 — ред.) году. Воины Красной армии отстояли независимость Родины, освободили Европу и спасли многие народы от истребления», — сказал Леденев.
Посольство России в США приняло участие в ежегодной мемориальной акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби. В 4 часа утра по московскому времени, в момент, когда 84 года назад нацистская Германия внезапно напала на Советский Союз, сотрудники посольства, члены их семей, соотечественники, журналисты зажгли свечи в память о 27 миллионах советских людей, чьи жизни оборвались ради Великой Победы, ради мира для будущих поколений.
В рамках мероприятия также была организована выставка «Советская дипломатия в годы Великой Отечественной войны», посвященная деятельности НКИД по формированию антигитлеровской коалиции и работе сотрудников Комиссариата иностранных дел СССР в период 1941—1945 годов, внесших свою лепту в приближение Великой Победы.