Посольство России в США почтило подвиг советских солдат

«В эти памятные дни мы с глубочайшим уважением чтим героический подвиг многонационального советского народа, а также вклад союзников в разгром гитлеровских полчищ в ходе многочисленных кровопролитных боев. Битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы, полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, встреча советских и американских войск на Эльбе и многие другие героические события — все даты золотыми буквами вписаны в летопись Великой Победы, 80-летие которой мы отмечаем в этом (2025 — ред.) году. Воины Красной армии отстояли независимость Родины, освободили Европу и спасли многие народы от истребления», — сказал Леденев.