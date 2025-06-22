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В Омске 16-летний водитель мотоцикла сбил 9-летнюю девочку-велосипедиста

Оба несовершеннолетних были доставлены в медицинское учреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 16-летний водитель мотоцикла допустил наезд на 9-летнюю девочку-велосипедиста. ЧП произошло на улице Ядринцева в Центральном округе города. Сообщение о ДТП с участием несовершеннолетних поступило в Госавтоинспекцию накануне вечером. Оба ребенка доставлены в медицинское учреждение.

По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла двигался по улице Ядринцева и в районе дома № 24 совершил наезд на 9-летнюю велосипедиста-девочку.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель питбайка и велосипедист», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Все причины и обстоятельства происшествия полицейские установят в ходе проверки.