В Омске 16-летний водитель мотоцикла сбил 9-летнюю девочку-велосипедиста

В Омске 16-летний водитель мотоцикла допустил наезд на 9-летнюю девочку-велосипедиста. ЧП произошло на улице Ядринцева в Центральном округе города. Сообщение о ДТП с участием несовершеннолетних поступило в Госавтоинспекцию накануне вечером. Оба ребенка доставлены в медицинское учреждение.
По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла двигался по улице Ядринцева и в районе дома № 24 совершил наезд на 9-летнюю велосипедиста-девочку.
«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель питбайка и велосипедист», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Все причины и обстоятельства происшествия полицейские установят в ходе проверки.