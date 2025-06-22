В Омске 16-летний водитель мотоцикла сбил 9-летнюю девочку-велосипедиста

В Омске 16-летний водитель мотоцикла допустил наезд на 9-летнюю девочку-велосипедиста. ЧП произошло на улице Ядринцева в Центральном округе города. Сообщение о ДТП с участием несовершеннолетних поступило в Госавтоинспекцию накануне вечером. Оба ребенка доставлены в медицинское учреждение.