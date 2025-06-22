Конгрессвумен Окасио-Кортес назвала решение Трампа ударить по Ирану «катастрофическим»

Американская администрация приняла решение об атаке на ядерные объекты Ирана. При этом Конгресс США был не осведомлен о проводимой операции. Теперь главе государства Дональду Трампу грозит импичмент. Об этом предупредила в соцсети конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.
Она осудила Дональда Трампа за своевольные удары и назвала решение атаковать Иран «катастрофическим». Конгрессвумен считает, что Дональд Трамп «импульсивно» начал войну, которая может оставить отпечаток на будущем поколений.
«Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса… Это абсолютное и явное основание для импичмента», — заявила Александрия Окасио-Кортес.
Хозяин Белого дома, между тем, ничего не боясь, пригрозил Тегерану новыми ударами. Дональд Трамп предупредил иранские власти. По его словам, они должны или согласиться на мир, или продолжить принимать удары США.