Конгрессвумен Окасио-Кортес назвала решение Трампа ударить по Ирану «катастрофическим»

Американская администрация приняла решение об атаке на ядерные объекты Ирана. При этом Конгресс США был не осведомлен о проводимой операции. Теперь главе государства Дональду Трампу грозит импичмент. Об этом предупредила в соцсети конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.