В Волгограде ушел из жизни профессор, педиатр Леонид Гавриков

Как сообщают в Волгоградском государственном медицинском университете, 21 июня 2025 года умер профессор кафедры детских болезней, доктор медицинских наук Леонид Гавриков. Ученый скончался после продолжительной болезни.
«Талантливый врач отдал подготовке новых поколений медиков 33 года своей жизни, а медицине — 46 лет», — говорится в некрологе.
С 1994 по 2014 год профессор Гавриков возглавлял кафедру педиатрии и неонатологии факультета усовершенствования врачей, а с 2014 года преподавал на кафедре детских болезней. Он был признанным экспертом в области терапии расстройств адаптации у маленьких детей и занимался разработкой инновационных методик коррекции соматических нарушений у детей и подростков.
Информация о дате и месте похорон профессора будет сообщена позже.
«Волгоградская правда.ру» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Леонида Константиновича Гаврикова.