В Волгограде ушел из жизни профессор, педиатр Леонид Гавриков

С 1994 по 2014 год профессор Гавриков возглавлял кафедру педиатрии и неонатологии факультета усовершенствования врачей, а с 2014 года преподавал на кафедре детских болезней. Он был признанным экспертом в области терапии расстройств адаптации у маленьких детей и занимался разработкой инновационных методик коррекции соматических нарушений у детей и подростков.