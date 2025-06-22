IRNA: признаков радиоактивного загрязнения в Иране не зафиксировано

Иранский Центр ядерной безопасности подтвердил отсутствие радиационных угроз на трех ключевых объектах — Исфахан, Натанз, Фордо — после нанесенных по ним американских ударов.
«С учетом принятых мер, предварительного планирования и данных, зафиксированных системами обнаружения радиоактивных веществ, признаков загрязнения не выявлено», — передает издание.
При этом согласно заявлению Организации по атомной энергии Ирана, ядерные объекты государства сохранят работоспособность после авиаударов США, а программа развития атомной энергетики будет продолжена в запланированном объеме.
Позднее, ранним утром 22 июня президент США Дональд Трамп обратился к нации в связи с ударами по Ирану. В своем выступлении он потребовал от иранского руководства немедленно сесть за стол переговоров, пригрозив масштабными санкциями и военными мерами при продолжении конфронтации.