IRNA: признаков радиоактивного загрязнения в Иране не зафиксировано

Позднее, ранним утром 22 июня президент США Дональд Трамп обратился к нации в связи с ударами по Ирану. В своем выступлении он потребовал от иранского руководства немедленно сесть за стол переговоров, пригрозив масштабными санкциями и военными мерами при продолжении конфронтации.