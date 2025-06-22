«Обещание выполнено»: Нетаньяху поделился деталями разговора с Трампом после ударов США по Ирану

Самолеты ВВС США провели операцию по уничтожению иранских ядерных объектов. Американский лидер Дональд Трамп назвал произведенные удары успешными. Это подтвердил также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он обратился к гражданам, заявив, что выполнил данное им обещание по ликвидации ядерных объектов Ирана.
Биньямин Нетаньяху также поделился подробностями о разговоре с Дональдом Трампом. Телефонный звонок состоялся сразу после завершения американской операции в Иране. Премьер Израиля сообщил, что разговор был «теплый и трогательный». Он также назвал Дональда Трампа «сильным лидером свободного мира».
«Я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено. Некоторое время назад, в полной координации между мной и президентом США Дональдом Трампом, в оперативной координации между Армией обороны Израиля и американской армией, США атаковали три ядерных объекта Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан», — сказал Биньямин Нетаньяху в видеообращении.
Премьер отметил, что выступает за «мир через силу». В истории обязательно отразится операция, предпринятая американской администрацией, заключил Биньямин Нетаньяху.