«Обещание выполнено»: Нетаньяху поделился деталями разговора с Трампом после ударов США по Ирану

«Я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено. Некоторое время назад, в полной координации между мной и президентом США Дональдом Трампом, в оперативной координации между Армией обороны Израиля и американской армией, США атаковали три ядерных объекта Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан», — сказал Биньямин Нетаньяху в видеообращении.