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«Обещание выполнено»: Нетаньяху поделился деталями разговора с Трампом после ударов США по Ирану

Нетаньяху выступил с обращением после ударов США по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Самолеты ВВС США провели операцию по уничтожению иранских ядерных объектов. Американский лидер Дональд Трамп назвал произведенные удары успешными. Это подтвердил также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он обратился к гражданам, заявив, что выполнил данное им обещание по ликвидации ядерных объектов Ирана.

Биньямин Нетаньяху также поделился подробностями о разговоре с Дональдом Трампом. Телефонный звонок состоялся сразу после завершения американской операции в Иране. Премьер Израиля сообщил, что разговор был «теплый и трогательный». Он также назвал Дональда Трампа «сильным лидером свободного мира».

«Я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено. Некоторое время назад, в полной координации между мной и президентом США Дональдом Трампом, в оперативной координации между Армией обороны Израиля и американской армией, США атаковали три ядерных объекта Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан», — сказал Биньямин Нетаньяху в видеообращении.

Премьер отметил, что выступает за «мир через силу». В истории обязательно отразится операция, предпринятая американской администрацией, заключил Биньямин Нетаньяху.

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