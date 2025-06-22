Выпускница из Воронежа набрала 300 баллов на ЕГЭ

Ранее минобразования региона сообщало, что на максимальные 100 баллов с ЕГЭ по химии, литературе и профильной математике справились 28 выпускников. Химию написали на высший балл сразу 18 ребят. Этот результат в два раза превосходит прошлогодний: в 2024-м таких выпускников было девять. Литературу успешно сдали еще семь человек, профильную математику — трое. Добавим, что три этих предмета выбрали около семи тысяч выпускников Воронежской области.