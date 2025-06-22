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Нетаньяху во второй раз обратился к нации после ударов Штатов по Ирану

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во второй раз обратился к нации после ударов Соединенных Штатов по ядерным объектам в Иране.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во второй раз обратился к нации после ударов Соединенных Штатов по ядерным объектам в Иране.

— Вы помните, я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены? Обещание выполнено. Некоторое время назад США атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан, — сказал он в видеообращении.

Израильский лидер отметил, что Штаты продолжили с большей интенсивностью оказывать содействие атакам ВВС Израиля и службы внешней разведки «Моссад» на ядерную иранскую программу, которая, по его словам, угрожала существованию еврейского государства и подвергала большой опасности весь мир, передает РИА Новости.

Израиль благодарен Дональду Трампу за решение нанести удар по ядерным объектам в Иране, высказался ранее Биньямин Нетаньяху. Он считает, что этот шаг «изменит историю».

Дональд Трамп сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране. Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в США.

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