В Красноярском крае планируют ужесточить правила продажи алкоголя

«Мы будем поступательно, очень взвешенно двигаться в сторону ужесточения торговли алкоголем, потому что видим статистику. Она, к сожалению, не радует: преступления, связанные со спиртным, заболевания и здоровье, ухудшающееся у наших граждан в связи с употреблением алкоголя», — сказал председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.