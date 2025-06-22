В Красноярском крае планируют ужесточить правила продажи алкоголя

В июне-2025 депутаты Законодательного собрания Красноярского края рассмотрели в первом чтении законопроект о дополнительных ограничениях продажи алкоголя. Предлагается полностью запретить реализацию спиртного 1 июня и 1 сентября.
Планируется также скорректировать временные правила для магазинов в многоквартирных домах — разрешить продавать в них спиртное только с 23:00 до 8:00, а не с 21:00 до 10:00, как это происходит сегодня.
«Мы будем поступательно, очень взвешенно двигаться в сторону ужесточения торговли алкоголем, потому что видим статистику. Она, к сожалению, не радует: преступления, связанные со спиртным, заболевания и здоровье, ухудшающееся у наших граждан в связи с употреблением алкоголя», — сказал председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.
Новость прокомментировал и председатель Заксобрания Алексей Додатко: «Мы проанализировали практику других регионов, устанавливающих ограничения в розничной торговле алкоголем. В целом она положительно сказывается собственно не на бизнесе, а именно на состоянии общественного здоровья».
Второе чтение законопроекта запланировано на 10 июля. В случае принятия новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года. До этой даты реализация алконапитков в крае будет регулироваться только федеральным законодательством.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 22 июня.