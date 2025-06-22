Губернатор Анохин сообщил об отражении атаки БПЛА в Смоленской области

В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один дрон в ночь на 22 июня, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«В Ершичском округе силами ПВО Министерства обороны РФ два БПЛА сбито и средствами РЭБ подавлен один беспилотник. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram.
Василий Анохин отметил, что на место направили сотрудников оперативных служб. Губернатор Смоленской области призвал местных жителей соблюдать правила безопасности, при обнаружении обломком беспилотников не приближаться к ним и сообщать в экстренные службы.
Накануне, 21 июня, стало известно о ликвидации 23 украинских дронов в небе над регионами РФ. Их сбили за вечер.