В Уфе на телебашне появится подсветка и фраза «Никто не забыт, ничто не забыто»

Сегодня, в День памяти и скорби, уфимская телебашня озарится особой тематической подсветкой. С 22:40 до полуночи на её высоте появится фраза «Никто не забыт, ничто не забыто», которая станет символом уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны.