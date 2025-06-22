В Уфе на телебашне появится подсветка и фраза «Никто не забыт, ничто не забыто»

Сегодня, в День памяти и скорби, уфимская телебашня озарится особой тематической подсветкой. С 22:40 до полуночи на её высоте появится фраза «Никто не забыт, ничто не забыто», которая станет символом уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны.
Подсветка напомнит о значимости памяти о тех, кто отдал свои жизни за мирное будущее. Уфимцы смогут наблюдать за башней из различных точек города.
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