Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на телебашне появится подсветка и фраза «Никто не забыт, ничто не забыто»

В Уфе телебашня озарится подсветкой в День памяти и скорби.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в День памяти и скорби, уфимская телебашня озарится особой тематической подсветкой. С 22:40 до полуночи на её высоте появится фраза «Никто не забыт, ничто не забыто», которая станет символом уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны.

Подсветка напомнит о значимости памяти о тех, кто отдал свои жизни за мирное будущее. Уфимцы смогут наблюдать за башней из различных точек города.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.