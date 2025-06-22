Некоторым россиянам запретят переводы с карты на карту

«Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в “добропорядочности” перевода на карту, он может принять решение о его приостановке. Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Предполагается, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или иные нестандартные операции», — пояснила Бочкина. Ее слова передает агентство «Прайм».