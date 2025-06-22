Топ-5 главных новостей в Молдове 22 июня 2025: Жителю Молдовы прислали из Индии 30 алмазов на миллионы — их могут конфисковать; прошла акция «Свеча памяти» — посвящена дате начала войны в 194

Топ-5 главных новостей Молдове на утро воскресенья, 22 июня 2025:
1. Дорогущая посылка: Жителю Молдовы прислали из Индии 30 алмазов — их могут конфисковать.
2. В Молдове прошла акция «Свеча памяти», посвященная 84-ей годовщине начала Великой Отечественной войны.
3. Пока на Украине воюют, в Молдове воруют: Доллар резко упал, а цены растут — что делать тем, у кого сбережения в американской валюте.
4. Новый список кандидатов в парламент Молдовы от PAS — один из приемов надувательства молдавского общества: Почему у спикера Игоря Гросу сдали нервы и он набросился на журналистку за вполне корректный вопрос.
5. После нескольких прохладных дней в Молдову возвращается жара: Уже совсем скоро ожидается пекло до +35 градусов.
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