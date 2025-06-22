В Омской области выбрали территории для благоустройства в 2026 году

Определены общественные пространства, которые будут благоустроены в Омской области в 2026 году. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко 21 июня. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Онлайн-голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Жители Омска, Калачинска и Тары выбирали территории для благоустройства на портале госуслуг и в специально организованных точках с участием волонтеров. В голосовании приняли участие 168 974 человека.
В этом году на выбор было представлено 29 объектов. Принять участие могли муниципалитеты, где численность населения превышает 20 тысяч человек.
По итогам голосования победителями стали:
Омск — территория у здания культурно-досугового центра «Иртыш» в Кировском округе (18 613 голосов); Калачинск — пешеходная зона по улице 70-й Бригады (2112 голосов); Тара — участок по улице Радищева (от улицы Попова до улицы Черемуховой, чётная сторона) — 4574 голоса.
Результаты голосования утверждены общественными комиссиями. Работы по благоустройству планируют начать в 2026 году.