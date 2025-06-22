В Омской области выбрали территории для благоустройства в 2026 году

Определены общественные пространства, которые будут благоустроены в Омской области в 2026 году. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко 21 июня. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».