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В Омской области ожидается резкая смена погоды в конце июня

В Омскую область снова возвращается жара — по данным сервиса Ventusky.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 83% 762 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

В Омскую область снова возвращается жара — по данным сервиса Ventusky.com, потепление начнётся уже в конце июня.

До конца текущей недели в Омске и южных районах области сохранится умеренно прохладная погода: с 24 по 26 июня днём ожидается от +19 до +22 °C. Но уже в субботу, 27 июня, столбики термометров поднимутся до +25 °C, а в воскесенье, 28 июня, температура может достичь +33 °C. Самая жаркая погода ожидается на юге региона.

Погодные изменения начнутся с 29 июня. С западных районов, со стороны Тюменской области, в регион придут дожди, которые продлятся до 2 июля. Самым прохладным днём станет 30 июня — в этот день температура может опуститься до +10…+20 °C.

С начала июля синоптики снова прогнозируют повышение температуры воздуха.