В Омской области ожидается резкая смена погоды в конце июня

До конца текущей недели в Омске и южных районах области сохранится умеренно прохладная погода: с 24 по 26 июня днём ожидается от +19 до +22 °C. Но уже в субботу, 27 июня, столбики термометров поднимутся до +25 °C, а в воскесенье, 28 июня, температура может достичь +33 °C. Самая жаркая погода ожидается на юге региона.