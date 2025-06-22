Видимый с Земли диаметр Солнца 3 июля будет наименьшим в году

Оценить незначительное уменьшение видимого диска светила можно будет по фотографиям Солнца, сделанным 4 января, во время прохождения нашей планетой самой близкой к нему точки орбиты (перигелия, расстояние более 147 млн км) и 3 июля, когда расстояние между ними максимально и превышает 152 млн км. Разница в диаметрах составит несколько процентов, поэтому она будет едва заметной.