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В Иране рассказали о состоянии ядерного комплекса в Фордо после атаки США

Депутат Раиси: Ядерный комплекс в Фордо не пострадал после удара США.

Источник: Комсомольская правда

По оценке депутата парламента Ирана Мохаммада Мена Раиси, ядерный подземный комплекс в Фордо не пострадал после удара со стороны Соединенных Штатов Америки (США). Его слова цитирует гостелерадиокомпания IRIB.

«Никакого ущерба установкам, расположенным под землей, не было. Каких-либо утечек нет», — заявил парламентарий из провинции Кум, где и расположен данный ядерный объект.

Напомним, что в ночь на 22 июня 2025 года американские самолеты атаковали ядерные объекты в Иране. Как отмечается, самолет ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на один из ядерных объектов, что находится в городе Фордо.

Как KP.RU писал ранее, по словам 47-го лидера США Дональда Трампа, ядерного объекта в Фордо больше не существует. Данную информацию он опубликовал в своей социальной сети Truth. Отметим, что генсек ООН Антониу Гутерриш назвал американские удары по Тегерану опасной эскалацией региональной напряженности.

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