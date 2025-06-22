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Почти половина челябинцев поддерживает запрет соцсетей для детей

Инициативу запрета социальных сетей для детей и подростков младше 15 лет поддерживают 48% челябинцев.

Источник: AP 2024

Инициативу запрета социальных сетей для детей и подростков младше 15 лет поддерживают 48% челябинцев. Опрос среди экономически активного населения провел сервис SuperJob.

У сторонников запрета имеется несколько аргументов. Например, в соцсетях есть риск познакомиться с опасными людьми. Также дети тратят время на соцсети вместо учебы.

Противники (30%) считают, что ограничения неэффективны. Так, дети могут найти способы обхода запрета, а соцсети — важный канал общения.

Еще 22% опрошенных не определились с позицией.

Поддержка запрета выше среди людей старше 35 лет (52%) по сравнению с молодежью до 35 лет (36%). Среди родителей детей 7−15 лет 51% выступают за ограничение, против — 28%.