Аналитики предупредили россиян о блокировке некоторых банковских переводов

С 30 мая 2025 года введены ограничения на переводы без открытия банковского счета или с упрощенной идентификацией — их сумма не может превышать сто тысяч рублей за одну операцию. Однако переводы между банковскими картами или через СБП с полной идентификацией остаются без ограничений.