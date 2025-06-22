Аналитики предупредили россиян о блокировке некоторых банковских переводов

Росфинмониторинг может заблокировать перевод с карты на карту, если посчитает его подозрительным. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.
Аналитик объяснила, что если у Росфинмониторинга возникают сомнения в законности перевода на банковскую карту, ведомство вправе приостановить такую операцию. Конкретные пороговые суммы, при достижении которых может быть введена блокировка, не определены.
Под подозрение могут попасть частые переводы на небольшие суммы, особенно от незнакомых лиц, а также крупные перечисления без подтверждающих документов или иные нетипичные транзакции.
Бочкина добавила, что после принятия решения о приостановке операции Росфинмониторинг направляет соответствующее уведомление в обслуживающий банк. Банк обязан немедленно временно ограничить проведение операций по счету на установленный срок и в тот же день проинформировать об этом клиента.
Для получения информации о причинах блокировки гражданин вправе направить соответствующий запрос.
— Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в «добропорядочности» перевода на карту, он может принять решение о его приостановке, — заявила Эряния Бочкина в разговоре с агентством «Прайм».
С 30 мая 2025 года введены ограничения на переводы без открытия банковского счета или с упрощенной идентификацией — их сумма не может превышать сто тысяч рублей за одну операцию. Однако переводы между банковскими картами или через СБП с полной идентификацией остаются без ограничений.