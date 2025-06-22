В Узбекистане создадут Центр ядерной медицины

Документ предусматривает создание в Узбекистане современного Центра ядерной медицины при участии Министерства здравоохранения.
Ядерная медицина — это раздел современной медицины, в котором для диагностики и лечения используются радиоактивные изотопы. С помощью таких технологий можно рано выявлять рак, отслеживать метастазы, точечно уничтожать опухоли и лечить сложные заболевания, не прибегая к травматичным операциям.
В центре будет установлено новейшее диагностическое и терапевтическое оборудование, включая системы позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии, аппараты магнитно-резонансной визуализации, а также установки для радионуклидной терапии. Предусматривается также создание собственной лаборатории для производства радиофармпрепаратов, что обеспечит автономную работу центра и снизит зависимость от импорта.
Этот шаг — не просто инвестиция в высокотехнологичную медицину, но и прорыв в борьбе с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Ядерная медицина позволяет выявлять болезни на самых ранних стадиях и проводить точечное, щадящее лечение.
Открытие такого учреждения станет значительным шагом для всей системы здравоохранения страны. Это даст возможность узбекистанцам получать сложнейшую медицинскую помощь на месте, не выезжая за границу. Благодаря ранней диагностике и эффективному лечению повысится качество жизни онкологических больных, снизится смертность, а сама система медицины выйдет на принципиально новый уровень.