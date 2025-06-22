В Узбекистане создадут Центр ядерной медицины

В центре будет установлено новейшее диагностическое и терапевтическое оборудование, включая системы позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии, аппараты магнитно-резонансной визуализации, а также установки для радионуклидной терапии. Предусматривается также создание собственной лаборатории для производства радиофармпрепаратов, что обеспечит автономную работу центра и снизит зависимость от импорта.