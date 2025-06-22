Две жительницы Курской области возвращены с территории Украины

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о возвращении с территории Украины двух жительниц Суджанского района.
«Еще двое курян возвращены с территории Украины в родную страну. Это жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района», — говорится в его публикации.
По словам Хинштейна, курские власти помогут женщинам восстановить документы и оформить выплаты.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также сообщила, что женщины незаконно удерживались украинской стороной на протяжении четырех месяцев. По ее информации, на Украине по-прежнему находятся 32 мирных жителя Курской области.
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