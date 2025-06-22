Глава МИД Ирана заявил, что атака США на республику будет иметь далеко идущие последствия

Вашингтон нарушил устав ООН, а также международное право, решив атаковать ядерные объекты Ирана. Таким мнением поделился министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.
«Соединенные Штаты, являясь постоянным членом Совета Безопасности, грубо нарушили Устав ООН, нормы международного права и Договор о нераспространении ядерного оружия, совершив нападение на мирные ядерные объекты Ирана», — написал политик в соцсети X.
Министр также подчеркнул, что Иран оставляет за собой все возможные варианты для защиты собственных интересов в свете американского нападения на ядерные объекты иранской стороны. Он также добавил, что эта атака возмутительна и будет иметь далеко идущие последствия.
Как KP.RU писал ранее, в Иране рассказали о состоянии ядерного комплекса в Фордо после атаки США. По словам местного депутата, он не пострадал после американской атаки.