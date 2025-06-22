Сельчане продолжают отказываться от алкоголя в Акмолинской области

Как добавили в ведомстве, на сегодня уже многие села Казахстана отказываются от алкоголя. В некоторых из них за последние несколько лет не зафиксировано ни одного преступления, что свидетельствует о положительном влиянии таких инициатив. И село Далабай присоединилось к числу населенных пунктов, где жители проявляют активную гражданскую позицию, стремясь к созданию безопасной и здоровой среды для жизни.