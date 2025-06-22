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Казахстан накроют грозы, пыльные бури и жара до +40 °C

Сильные грозы, порывистый ветер, пыльные бури и экстремальная жара — такие погодные условия ожидаются в большинстве регионов Казахстана 22 июня. В ряде областей прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщил «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 74% 762 мм рт. ст. +24°

Согласно данным, в Казахстане установится нестабильная и опасная для автомобилистов погода. В нескольких регионах одновременно ожидаются грозы, шквалы, град и жара выше +35 °C, при этом усиление ветра достигнет 23−28 м/с. Во многих областях прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность, что требует особого внимания со стороны водителей и фермеров.

Сильные грозы и шквалы

В Акмолинской области, включая Астану и Кокшетау, прогнозируются грозы, град и пыльные бури. Скорость ветра может достигать 28 м/с, а на севере региона — высокая пожарная опасность. Похожие условия ждут жителей Северо-Казахстанской области, где к непогоде добавится туман в ночное и утреннее время. В Петропавловске также вероятны град и шквальный ветер.

Ветер юго-западного направления, грозы и град ожидаются также в Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской и Улытауской областях. В Караганде и Жезказгане ожидается сильный ветер до 20 м/с, а также сохранение жаркой погоды.

Экстремальная жара и пожароопасность

Особенно жарко будет в Кызылординской области, где температура воздуха поднимется до +40 °C, при этом прогнозируются пыльные бури, шквалы и грозы. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Жетысуская и Восточно-Казахстанская области будут подвержены дневной температуре около +35…+36 °C, сопровождаясь грозами и сильным ветром. В Талдыкоргане и Усть-Каменогорске ожидается повышенный уровень пожарной опасности, что создает дополнительные риски.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областях ожидаются локальные грозы, особенно в горных районах. Здесь ветер также усилится до 20 м/с. В Туркестане, Шымкенте и Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Рекомендации и меры предосторожности

С учетом ухудшения погодных условий и высоких температур, автомобилистам рекомендуется:

  • избегать поездок в часы пик жары,
  • не оставлять детей и животных в машине,
  • быть особенно осторожными при движении во время гроз, пыльных бурь и шквалов,
  • не использовать открытый огонь и не разводить костры в природных зонах,
  • следить за сообщениями ДЧС и прогнозами Казгидромета.