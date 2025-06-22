Казахстан накроют грозы, пыльные бури и жара до +40 °C

В Акмолинской области, включая Астану и Кокшетау, прогнозируются грозы, град и пыльные бури. Скорость ветра может достигать 28 м/с, а на севере региона — высокая пожарная опасность. Похожие условия ждут жителей Северо-Казахстанской области, где к непогоде добавится туман в ночное и утреннее время. В Петропавловске также вероятны град и шквальный ветер.