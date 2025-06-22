Казахстан накроют грозы, пыльные бури и жара до +40 °C

Согласно данным, в Казахстане установится нестабильная и опасная для автомобилистов погода. В нескольких регионах одновременно ожидаются грозы, шквалы, град и жара выше +35 °C, при этом усиление ветра достигнет 23−28 м/с. Во многих областях прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность, что требует особого внимания со стороны водителей и фермеров.
Сильные грозы и шквалы
В Акмолинской области, включая Астану и Кокшетау, прогнозируются грозы, град и пыльные бури. Скорость ветра может достигать 28 м/с, а на севере региона — высокая пожарная опасность. Похожие условия ждут жителей Северо-Казахстанской области, где к непогоде добавится туман в ночное и утреннее время. В Петропавловске также вероятны град и шквальный ветер.
Ветер юго-западного направления, грозы и град ожидаются также в Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской и Улытауской областях. В Караганде и Жезказгане ожидается сильный ветер до 20 м/с, а также сохранение жаркой погоды.
Экстремальная жара и пожароопасность
Особенно жарко будет в Кызылординской области, где температура воздуха поднимется до +40 °C, при этом прогнозируются пыльные бури, шквалы и грозы. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Жетысуская и Восточно-Казахстанская области будут подвержены дневной температуре около +35…+36 °C, сопровождаясь грозами и сильным ветром. В Талдыкоргане и Усть-Каменогорске ожидается повышенный уровень пожарной опасности, что создает дополнительные риски.
В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областях ожидаются локальные грозы, особенно в горных районах. Здесь ветер также усилится до 20 м/с. В Туркестане, Шымкенте и Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Рекомендации и меры предосторожности
С учетом ухудшения погодных условий и высоких температур, автомобилистам рекомендуется:
- избегать поездок в часы пик жары,
- не оставлять детей и животных в машине,
- быть особенно осторожными при движении во время гроз, пыльных бурь и шквалов,
- не использовать открытый огонь и не разводить костры в природных зонах,
- следить за сообщениями ДЧС и прогнозами Казгидромета.