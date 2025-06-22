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Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении устава ООН после атаки объектов

США нарушили устав ООН и международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана. Об этом в воскресенье, 22 июня, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

США нарушили устав ООН и международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана. Об этом в воскресенье, 22 июня, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

Дипломат охарактеризовал нападение как возмутительное и заявил, что оно повлечет серьезные последствия.

Иран, по словам Аракчи, оставляет за собой право использовать все доступные меры для защиты своих интересов.

Отмечается, что на фоне ударов США Иран запросил экстренное заседание СБ ООН.

— События этого утра возмутительны и будут иметь далеко идущие последствия, — написал Аббас Аракчи в своем блоге в соцсети Х.

Армия США использовала бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране в ночь на 22 июня. Израиль поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом высказался израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он считает, что этот шаг «изменит историю».

Трамп ранее сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Штаты.

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