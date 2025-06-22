Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении устава ООН после атаки объектов

Армия США использовала бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране в ночь на 22 июня. Израиль поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом высказался израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он считает, что этот шаг «изменит историю».