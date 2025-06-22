Армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана после ударов США

Напомним, министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил, что атака США на Иран будет иметь далеко идущие последствия. Он также обвинил Вашингтон в нарушении международного права. На этом фоне Тегеран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН.