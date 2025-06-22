Армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана после ударов США

Иран осуществил запуск ракет после удара США по ядерным объектам государства. Об этом сообщает армия Израиля.
В связи с этим на территории страны объявлена воздушная тревога. Гражданам рекомендуется занять безопасные укрытия.
Точное число запущенных ракет не сообщается, однако, по информации местных журналистов речь идет приблизительно о трех десятках.
Напомним, министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил, что атака США на Иран будет иметь далеко идущие последствия. Он также обвинил Вашингтон в нарушении международного права. На этом фоне Тегеран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обращением к нации после ударов США по Ирану. Он заявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана.