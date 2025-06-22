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В странах Персидского залива не выявили радиоактивных изменений из-за США

Вашингтон ударил по ядерным объектам Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Радиоактивное воздействие в странах Персидского залива после ударов США по ядерным объектам в Иране не зафиксировали, сообщило Управление по ядерному и радиационному контролю Саудовской Аравии.

Штаты атаковали три ядерных объекта в иранских городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо минувшей ночью, о чем проинформировал американский президент Дональд Трамп. По его словам, произошедшее укрепило безопасность Израиля.

Национальный центр ядерной безопасности Ирана официально обвинил США в ударах по ядерным объектам страны, подчеркнув, что они нарушили нормы международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию против Ирана, предусматривающую удары по военным целям и объектам ядерной программы исламской республики. Тегеран объявил об ответной операции.

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