В странах Персидского залива не выявили радиоактивных изменений из-за США

Радиоактивное воздействие в странах Персидского залива после ударов США по ядерным объектам в Иране не зафиксировали, сообщило Управление по ядерному и радиационному контролю Саудовской Аравии.
Штаты атаковали три ядерных объекта в иранских городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо минувшей ночью, о чем проинформировал американский президент Дональд Трамп. По его словам, произошедшее укрепило безопасность Израиля.
Национальный центр ядерной безопасности Ирана официально обвинил США в ударах по ядерным объектам страны, подчеркнув, что они нарушили нормы международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию против Ирана, предусматривающую удары по военным целям и объектам ядерной программы исламской республики. Тегеран объявил об ответной операции.