Мосгорсуд вывел из дела Тимура Иванова адвоката второго фигуранта

Против Тимура Иванова возбуждали два уголовных дела. Первое из них касается растраты свыше 216 миллионов рублей и связано с покупкой двух паромов для Керченской переправы и выводом более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». В то же время в рамках второго дела его обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей.