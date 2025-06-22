Мосгорсуд вывел из дела Тимура Иванова адвоката второго фигуранта

Мосгорсуд по просьбе прокурора решил освободить от участия в процессе одного из адвокатов Антона Филатова — экс-подчиненного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в растрате при покупке паромов для Керченской переправы, пишет ТАСС.
По словам собеседника агентства, поводом для отвода адвоката стало его участие в следственных действиях в интересах Феликса Нойберга, другого фигуранта дела, который после смягчения ему меры пресечения скрылся за рубежом.
«Несмотря на возражения подсудимого и его адвокатов, Мосгорсуд встал на сторону прокурора и освободил защитника от дальнейшего участия в процессе», — сообщил собеседник агентства.
Против Тимура Иванова возбуждали два уголовных дела. Первое из них касается растраты свыше 216 миллионов рублей и связано с покупкой двух паромов для Керченской переправы и выводом более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». В то же время в рамках второго дела его обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей.
При этом, как сообщалось ранее, следователи возбудили еще одно уголовное дело о взятке против Тимура Иванова.