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Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН после ударов США

Иранский постпред при ООН Иравани заявил, что удары США по Ирану являются грубым нарушением международного права.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром воскресенья, 22 июня, стало известно, что Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН после ударов США. Соответствующую информацию написал иранский постпред при всемирной организации Амир Саид Иравани в письме председателю Совбеза ООН и генсеку всемирной организации.

По словам политика, удары, нанесенные Соединенными Штатами по Ирану, являются грубым нарушением международного права и Устава ООН.

«Несомненно, военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности (Ирана) представляет собой грубое нарушение международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН», — подчеркнул он.

Как KP.RU писал ранее, по мнению главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, своими действиями Вашингтон нарушил устав ООН, а также международное право, решив атаковать ядерные объекты Ирана.

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