В Израиле сообщили о запуске ракет с территории Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о запуске ракет с территории Ирана на фоне американских ударов по иранским ядерным объектам. Израильские силы ПВО осуществляют перехват ракет.
«Некоторое время назад армия обороны Израиля зафиксировала пуски ракет из Ирана в направлении израильской территории. Системы противовоздушной обороны работают на устранение угрозы», — говорится в сообщении военных.
ЦАХАЛ уточнила, что в ряде районов страны объявлена воздушная тревога, и приказала населению укрыться в защищенных помещениях из-за ракетной атаки.
Перед этим Дональд Трамп заявил об успешной операции американских вооруженных сил против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент подчеркнул, что после атак США Тегеран должен согласиться «закончить эту войну». Агентство Fars со ссылкой на иранские власти сообщило о воздушных ударах по ядерным объектам в Исфахане и Фордо. Представитель иранского Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи ранее заявлял, что Иран переместил все «обогащенные ядерные материалы» в безопасные места.
Сообщалось, что США применили «от пяти до шести» противобункерных бомб, сброшенных бомбардировщиками B-2 на объект в Фордо. Еще два ядерных объекта в Исфахане и Натанзе были обстреляны ракетами Tomahawk с подлодок.
Перед этим Трамп поздравил военных своей страны с успешным нанесением удара по ядерным объектам Ирана. Американский лидер также заявил, что такую операцию могли провести только военные США. Ранее сообщалось о высокой готовности Штатов вступить в войну с Ираном. Трамп также призвал Тегеран заключить мир. Он назвал его «историческим» как для Израиля и США, так и для всего мира. Трамп также призвал Тегеран не отвечать на удары.
В то же время власти Ирана предостерегали американцев от вступления в конфликт на стороне Израиля. Иран заявлял, что он нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны американцев. Также в Тегеране заявили, что Иран не прекратит развитие ядерной промышленности, несмотря на удары по своим объектам и ожидает от международного сообщества осуждения этих атак.
Читайте материал по теме: В Конгрессе США назвали удары по Ирану основанием для импичмента Трампа.