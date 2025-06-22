Лучше съесть: Life.ru узнал о вреде для кожи от фруктово-овощных домашних масок

Натуральные плоды содержат высокие концентрации органических кислот (яблочной, лимонной, салициловой), ферментов и эфирных соединений, которые могут нарушать защитный барьер кожи. Особенно осторожно следует наносить маски с клубникой, помидорами и другими плодами, содержащими кислоты, во избежание контактного дерматита и обострения розацеа. И уж совсем не рекомендуется использовать маски на основе сока или мякоти цитрусовых.
Инна Ильина.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ.
Как поясняет врач, раздражающее действие растительных масок обусловлено несколькими факторами. Кислоты в составе фруктов и овощей разрушают гидролипидную мантию кожи, делая её уязвимой для внешних воздействий. К тому же некоторые из них (особенно цитрусовые, сельдерей и петрушка) содержат фурокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету.
После применения таких масок даже кратковременное пребывание на солнце может вызвать гиперпигментацию или даже солнечные ожоги. Особенно это нежелательно для жителей южных регионов России, где солнечная активность достигает в отдельные дни экстремальных значений.
«Тем, кто хочет получить пользу от летних даров природы без вреда для кожи, стоит отдать предпочтение профессиональной косметике с экстрактами фруктов и овощей, где концентрация активных веществ строго дозирована», — рекомендует эксперт.
При желании можно использовать и натуральные продукты, но лучше выбирать нейтральные варианты — огурец, картофель или банан, которые реже вызывают раздражение. Или, как вариант, предварительно протестировать приготовленную маску: нанести на внутреннюю поверхность средней трети предплечья массу размером с горошину, распределить тонким слоем и оценить реакцию кожи через 15 минут.
«Важно помнить, что лучший способ получить полезные вещества из сезонных фруктов и овощей — это с удовольствием их съесть», — советует врач.
Антиоксиданты и витамины в таком виде действительно улучшают состояние кожи, но действуют при этом системно и физиологично. И ещё важно помнить: то, что вы не можете позволить себе есть из-за аллергии, не следует наносить и на кожу.
Кроме этого, летом косметологи советуют не пренебрегать SPF-кремами. Отсутствие защиты от ультрафиолета может привести даже к раку кожи.