Крутой: в Беларуси осталось 800 ветеранов Великой Отечественной войны

«Многие из них не были здесь 5 лет, и они рассказали — как здоровы, что мы (белорусы) продолжаем эту традицию. Храним эту память. И они (гости из западных государств — Sputnik) говорят, что все вернется, мы восстановим отношения и снова будем жить дружно», — заключил он.