Крутой: в Беларуси осталось 800 ветеранов Великой Отечественной войны

БРЕСТ, 22 июн — Sputnik. В этом году по поручению главы государства будет вестись разработка концепции реконструкции всей территории Брестской крепости, заявил журналистам глава Администрации президента Дмитрий Крутой, передает корреспондент Sputnik.
В ночь на 22 июня в мемориальном комплексе состоялись митинг-реквием и военно-историческая реконструкция начала войны.
По мнению Крутого, Бресту, как приграничному городу, очень важно проводить подобные мероприятия, в то время как западные страны всеми силами пытаются переписать историю.
Потому что это сакральное место для нашей страны. И сакральная дата 22 июня (…) Три миллиона погибших белорусов — они как бы требуют с неба, чтобы мы каждый год чтили их память именно в эту дату.
Глава Администрации президента отметил, что молодые люди, может, не так остро сегодня ощущает военные события из-за того, что живых свидетелей Великой Отечественной с каждым годом становится все меньше.
У нас в Беларуси осталось только 800 ветеранов Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, в каждой белорусской семье есть память о своих героях. И мы стараемся все мероприятия, посвященные Дню Всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, 22 июня, готовить по-особому.
Реконструкция крепости
Он также заявил, что в этом году будет разрабатываться большая концепция реконструкции всей территории Брестской крепости. Это поручение президента.
«Это потребует и времени, и серьезных ресурсов. Мы действительно хотим привести это место не то что в порядок — оно и так у нас находится фактически в образцовом состоянии — но придать ему новое звучание с учетом всех современных требований», — пояснил глава Администрации.
По его словам, последние мероприятия, посвященные в том числе 80-летию Победы, показали, что молодежи сейчас нужны современные формы подачи информации, в особенности исторической.
«Больше интерактива, интерактивных каких-то вещей. Поэтому мы вместе с коллегами из Российской Федерации изучаем сейчас самые-самые современные передовые элементы, которые еще больше позволят проникнуться духом той эпохи и тех героических событий, которые пережила Брестская крепость», — констатировал Крутой.
После чего напомнил, что в этом году крепость-герой отмечает 60-летие получения этого особого статуса и является единственным в мире подобным местом.
Будем жить дружно
Крутой отметил, что пообщался на мероприятиях в Брестской крепости с коллегами из западных стран.
«Многие из них не были здесь 5 лет, и они рассказали — как здоровы, что мы (белорусы) продолжаем эту традицию. Храним эту память. И они (гости из западных государств — Sputnik) говорят, что все вернется, мы восстановим отношения и снова будем жить дружно», — заключил он.