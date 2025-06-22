Фетисов раскритиковал запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию

Запрет Национальной хоккейной лиги на привоз в Россию Кубка Стэнли не поддается логике, заявил aif.ru депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Как сообщалось, голкипер Сергей Бобровский с «Флоридой Пантерз» второй раз подряд завоевали Кубок Стэнли, одолев в серии финальных матчей «Эдмонтон Ойлерз». Россиянин в плей‑офф турнира провел 23 матча, пропуская в среднем за игру 2,2 шайбы и отражая 91,4% бросков. На счету вратаря три «сухих» поединка.
«Мне непонятно, почему принято решение о том, что наши ребята, завоевавшие Кубок, не могут привезти его в Россию… Непонятная для меня история», — поделился в беседе с aif.ru Фетисов.
Депутат при этом напомнил, что он был первым, кто привез Кубок Стэнли в Москву.
«Кстати, я был первый, кто привез Кубок Стэнли в Россию. Это было в 1997 году. Я тогда подъехал прямо на льду к Гэри Бэттмэну (комиссар Национальной хоккейной лиги с 1993 года) и сказал, что хочу привезти трофей в Москву. Он начал говорить, что мы не позволим, там криминал, непонятная ситуация политическая. Я все же настоял на своем, сказал, что хочу разделить радость с семьей, с родителями, с друзьями. И в то время мне удалось добиться этого», — рассказал Фетисов.
Вячеслав Фетисов завоевал Кубок Стэнли в сезоне 1996/1997 в составе команды «Детройт Ред Уингз».
Ранее сообщалось, что в НХЛ не позволят победителям Кубка Стэнли 2025 года привезти трофей в Россию.
По традиции, победители могут привозить Кубок в свою страну в межсезонье, однако с 2022 года это правило не распространяется на РФ из-за запрета НХЛ.
Напомним, в беседе с aif.ru Фетисов отреагировал на тот факт, что Сергей Бобровский не получил приз самого ценного игрока НХЛ.