Фетисов раскритиковал запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию

«Кстати, я был первый, кто привез Кубок Стэнли в Россию. Это было в 1997 году. Я тогда подъехал прямо на льду к Гэри Бэттмэну (комиссар Национальной хоккейной лиги с 1993 года) и сказал, что хочу привезти трофей в Москву. Он начал говорить, что мы не позволим, там криминал, непонятная ситуация политическая. Я все же настоял на своем, сказал, что хочу разделить радость с семьей, с родителями, с друзьями. И в то время мне удалось добиться этого», — рассказал Фетисов.