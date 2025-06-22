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Мэр Уфы напомнил о вкладе города в Победу

84 года назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война.

Источник: Башинформ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев напомнил о вкладе города в Великую Победу.

«Уфа внесла огромный вклад в Победу. Наши предприятия работали на нужды фронта, жители самоотверженно трудились в тылу. Тысячи уфимцев отважно сражались на фронтах, проявляя героизм и мужество, — написал градоначальник в своем телеграм-канале. — Мы помним каждого, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Помним ветеранов, тружеников тыла, детей войны — всех, кто приближал Победу. Мы гордимся и помним!».

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что жители Башкирии приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти».