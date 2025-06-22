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Чернышенко рассказал об уменьшении нагрузки на российских учителей

Чернышенко: нагрузка на российских учителей будет уменьшаться.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Нагрузка на российских учителей будет естественным образом уменьшаться, Рособрнадзор и Минпросвещения РФ провели большую работу в этом направлении, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ.

«Рособрнадзор вместе с Минпросвещения провели очень большую работу и сократили буквально в разы (нагрузку — ред.): в системе высшего образования у преподавателей до пяти документов всего нужно будет обязательно для подачи, в системе СПО (среднее профессиональное образование — ред.) — до четырех. Поэтому здесь, конечно, нагрузка на учителей будет естественным образом уменьшаться», — сказал зампред правительства.

Он добавил, что излишняя бюрократизация была серьезной проблемой для учителей. «Огромное количество ведомств посылали дублирующие запросы. Сейчас здесь порядок навели», — заключил вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум проходил 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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