Чернышенко рассказал об уменьшении нагрузки на российских учителей

«Рособрнадзор вместе с Минпросвещения провели очень большую работу и сократили буквально в разы (нагрузку — ред.): в системе высшего образования у преподавателей до пяти документов всего нужно будет обязательно для подачи, в системе СПО (среднее профессиональное образование — ред.) — до четырех. Поэтому здесь, конечно, нагрузка на учителей будет естественным образом уменьшаться», — сказал зампред правительства.