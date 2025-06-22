Новая неопределенность НАТО: в организации не хотят обсуждать ирано-израильский конфликт

«По состоянию на пятницу, официальных планов по встрече с союзниками для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке не было, хотя это могло бы дать президенту (Трампу) возможность заявить о необходимости увеличения расходов на оборону», — отмечается в материале.