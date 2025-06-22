Новая неопределенность НАТО: в организации не хотят обсуждать ирано-израильский конфликт

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Гааге 24−25 июня, страны-члены организации не планируют обсуждать ситуацию, происходящую на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание Politico.
«По состоянию на пятницу, официальных планов по встрече с союзниками для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке не было, хотя это могло бы дать президенту (Трампу) возможность заявить о необходимости увеличения расходов на оборону», — отмечается в материале.
По данным издания, организаторы данного мероприятия даже решили сократить его программу, так как не хотят испытывать терпение президента США Дональда Трампа. Уточняется, что слова американского политика о возможном участии Штатов в военной операции против Ирана внесли «новую неопределенность» в саммит НАТО.
Как KP.RU писал ранее, Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН после ударов США. По мнению иранского постпреда при всемирной организации Амира Саида Иравани, удары, нанесенные Соединенными Штатами по Ирану, являются грубым нарушением международного права и Устава ООН.