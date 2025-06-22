Тегеран призвал провести экстренное заседание Совбеза ООН

В то же время власти Ирана предостерегали американцев от вступления в конфликт на стороне Израиля. Иран заявлял, что он нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны американцев. Также в Тегеране заявили, что Иран не прекратит развитие ядерной промышленности, несмотря на удары по своим объектам и ожидает от международного сообщества осуждения этих атак. Позднее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о запуске ракет с территории Ирана на фоне американских ударов по иранским ядерным объектам.