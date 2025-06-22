Тегеран призвал провести экстренное заседание Совбеза ООН

Военная агрессия США против суверенитета и территориальной целостности Ирана представляет собой «грубое нарушение международного права», это требует проведения экстренного заседания Совбеза ООН, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
«Несомненно, военная агрессия США против суверенитета и территориальной целостности Ирана представляет собой грубое нарушение международного права и императивных норм, закрепленных в Уставе ООН», — говорится в письме Иравани председателю СБ ООН и Генсеку организации.
«Ввиду серьёзных и далекоидущих последствий варварских и преступных действий для международного мира Исламская Республика Иран настоятельно требует от Совета Безопасности созвать экстренное заседание для незамедлительного рассмотрения данного вопиющего и незаконного акта агрессии», — также указано в документе.
Ранее ВВС США нанесли удар по Ирану, президент страны Дональд Трамп заявил об успешной операции американских вооруженных сил против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент подчеркнул, что после атак США Тегеран должен согласиться «закончить эту войну». Агентство Fars со ссылкой на иранские власти сообщило о воздушных ударах по ядерным объектам в Исфахане и Фордо. Представитель иранского Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи ранее заявлял, что Иран переместил все «обогащенные ядерные материалы» в безопасные места.
Сообщалось, что США применили «от пяти до шести» противобункерных бомб, сброшенных бомбардировщиками B-2 на объект в Фордо. Еще два ядерных объекта в Исфахане и Натанзе были обстреляны ракетами Tomahawk с подлодок.
Перед этим Трамп поздравил военных своей страны с успешным нанесением удара по ядерным объектам Ирана. Американский лидер также заявил, что такую операцию могли провести только военные США. Ранее сообщалось о высокой готовности Штатов вступить в войну с Ираном. Трамп также призвал Тегеран заключить мир. Он назвал его «историческим» как для Израиля и США, так и для всего мира. Трамп также призвал Тегеран не отвечать на удары.
В то же время власти Ирана предостерегали американцев от вступления в конфликт на стороне Израиля. Иран заявлял, что он нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны американцев. Также в Тегеране заявили, что Иран не прекратит развитие ядерной промышленности, несмотря на удары по своим объектам и ожидает от международного сообщества осуждения этих атак. Позднее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о запуске ракет с территории Ирана на фоне американских ударов по иранским ядерным объектам.
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